Mendy; 2e meilleur gardien au monde

Pas de lot de consolation pour Edouard Mendy. Grand absent de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or, le dernier rempart de Chelsea espérait se réconforter avec le Trophée Yachine, décerné par France Football et qui récompense le meilleur gardien de l’année écoulée. Mais les 180 journalistes appelés à voter l’ont classé 2e ce lundi et lui ont préféré Gianluigi Donnarumma, qui succède à Alisson Becker.

Malgré son sacre en Ligue des champions et ses 9 clean sheets en 12 matchs au cours du parcours victorieux des Blues, l’international sénégalais aura été devancé par son concurrent italien, vainqueur de l’Euro avec l’Italie et sacré meilleur joueur de la compétition. Mais, s’il continue sur ces bases, le portier de 29 ans devrait encore avoir son mot à dire au cours des prochaines années…

Le Lion a posté sur sa page Instagram, un message de remerciements à ses fans. « Ce soir, je me sens béni et je suis reconnaissant. Merci à tout le monde pour tes ces messages et de me supporter sans relâche » a t-il partagé.

Edouard Mendy, 29 ans, est aussi en lice pour les trophées meilleur gardien The Best et Globe Soccer Awards. Son club Chelsea qualifié pour les huitièmes de finale de la ligue des champions 2021-2022, occupe la première place de la Premier League.