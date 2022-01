Tenante du titre et grande favorite à sa propre succession, l’Algérie a été éliminée de CAN suite à sa défaite contre la Côte d’Ivoire (1-3), ce jeudi. Une sortie de route du champion d’Afrique qui profite aux Comores, qualifiés pour le prochain tour.

L’Algérie ne réalisera pas le doublé. Tenante du titre et grande favorite à sa propre succession, la Khadra a été éliminée sans gloire de la CAN au Cameroun suite à son revers face à la Côte d’Ivoire (1-3), ce jeudi, lors de la dernière journée du groupe E.

L’Algérie rate son rendez-vous

Les Algériens avaient pourtant leur destin entre leurs pieds pour rejoindre le prochain tour. Mais comme face à la Sierra Leone (0-0) et la Guinée Equatoriale (0-1), les partenaires de Riyad Mahrez ont fait preuve d’une inefficacité crasse. En dépit d’une bonne entame de match et d’un poteau touché par Ismaël Bennacer, les Verts ont vu leurs espoirs s’envoler en première période sur deux réalisations de Franck Kessié (22e) et Ibrahim Sangaré (39e). Sérieux tactiquement, les Eléphants enfonçaient définitivement le clou au retour des vestiaires sur un troisième but de Nicolas Pépé (54e). La preuve que l’Algérie était complètement à la ramasse, Riyad Mahrez trouvait le poteau sur son penalty à l’heure de jeu (60e). Une action qui résumait parfaitement la compétition complètement ratée du champion d’Afrique en titre, qui sauvait l’honneur par Sofiane Bendebka (74e).

Les Comores en 8es !

Dans l’autre match de la poule, la Guinée Equatoriale a fait le travail en s’imposant d’une courte tête face à la Sierra Leone (0-1). Un succès qui permet à la formation insulaire de terminer à la deuxième place du groupe E derrière la Côte d’Ivoire, mais surtout aux Comores, tombeurs du Ghana (3-2), mardi, de se qualifier en 8es de finale pour sa première participation à la CAN. Un véritable exploit ! – Source: Maxifoot, https://www.maxifoot.fr/football/article-49640.htm#footref