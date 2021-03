4t de “yamba” et 3 de faux médicaments incinérés

La Subdivision des Douanes de Kaffrine a incinéré plus de huit tonnes de produits prohibés. La drogue a été saisie entre janvier 2020 et début mars 2021. Il s’agit 4,741t de chanvre indien, 3,4t de médicaments contrefaisants communément appelés «faux médicaments». La valeur cumulée des marchandises ainsi détruites s’élève à près d’un demi-milliard de francs CFA, soit cinq cent cinquante-cinq millions deux cent quinze mille (555.215.000 francs CFA). Parmi les marchandises détruites figurent deux saisies record de chanvre indien effectuées à Khoungueul. L’une portant sur 2 tonnes 282 kg de chanvre indien et réalisée le mardi 22 septembre 2020 et l’autre sur 1 tonne 776 kg de chanvre indien le lundi 08 mars 2021.