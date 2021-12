5 milliards Fcfa pour gagner la Can

Le budget de l’équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Cameroun est connu. Pour cette grande messe du football africain, le Sénégal n’entend pas lésiner sur les moyens. Une somme de 5 milliards de Fcfa est disponible pour accompagner les Lions à remporter leur première Coupe d’Afrique. Le Sénégal est logé dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. La CAN se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans cinq villes camerounaises (Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam et Garoua).