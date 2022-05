Le rachat de Twitter suspendu, Musk doute

Le patron de Tesla a suspendu son rachat du réseau social Twitter, selon lui en raison d’une incertitude sur le nombre réel de spams et de faux comptes sur la plateforme.

« L’accord avec Twitter est temporairement suspendu dans l’attente de détails permettant d’établir que les spams et les faux comptes représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs », a déclaré Elon Musk, sur le réseau social qu’il convoite ardemment depuis plusieurs semaines.

Avant d’ajouter : « Je suis toujours décidé à acquérir [Twitter]. »

En lien avec son premier message, un article de l’agence Reuters publié il y a une dizaine de jours, évoquant cette présence plutôt modeste de ces comptes spams et fakes automatisés, sur un total de 229 millions d’utilisateurs « monétisables », susceptibles de recevoir de la publicité au 1er trimestre 2022.

Soit, en fin de compte, une bonne nouvelle pour Elon Musk qui avait assuré un mois plus tôt que ces comptes indésirables, et notamment ceux liés à des arnaques dans l’univers des cryptomonnaies, étaient l’un des « problèmes les plus ennuyeux sur Twitter ».

Alors pourquoi doute-t-il subitement, aujourd’hui ? En début de mois, l’outil d’audit Twitter SparkToro, plus critique, avait affirmé que près de la moitié des abonnés d’Elon Musk (près de 93 millions à ce jour) étaient eux-mêmes des spams, des bots, ou tout simplement des comptes inactifs.

Pire : sur un panel de 2000 utilisateurs aléatoires de Twitter, SparkToro avait conclu pour chacun à une présence de 5 à 30% de suiveurs indésirables.