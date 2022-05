Locafrique: Nouveau rebondissement

Suite et pas fin du duel familial qui oppose Amadou Bâ à son fils Khadim. Le père et le fils (Khadim Bâ) se disputent toujours la gestion de la société Locafrique. Amadou Bâ, qui continue de réclamer les clefs de l’entreprise, n’a jusque-là rien reçu. Ainsi Amadou Bâ avait-il traîné son fils Khadim Bâ devant le premier Président de la Cour d’appel de Dakar pour récupérer les clés.. Mais, à la dernière audience, Khadim Bâ avait demandé de rencontrer son père en aparté afin de discuter de la question. Une requête qui lui a été accordée par le juge. Manifestement, cela n’a rien donné. Autrement dit, chacun est resté campé sur sa position. Du coup, ils ont finalement plaidé et chacun a présenté ses arguments de droit. Conséquence: le premier Président de la Cour d’appel a renvoyé les parties à l’audience du 14 juin prochain pour rendre sa décision dans cette rocambolesque affaire.

Articles similaires