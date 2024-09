©PHOTOPQR/LE PARISIEN/LP / ARNAUD JOURNOIS ; MOSCOU ; ; Finale de la coupe du Monde de football Russie 2018 au stade Loujniki à Moscou. 15/07/2018. France - Croatie Paul Pogba avec ses frères et sa mère Mathias Pogba (casquette blanche) et Florentin (casquette noire) frères de Paul et sa maman (MaxPPP TagID: maxnewsspecial687741.jpg) [Photo via MaxPPP]

6 proches de Pogba dont son frère Mathias jugés en correctionnelle Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les faits remontent à la nuit du 19 mars 2022 où d’anciens proches du footballeur ont essayé de lui extorquer de l’argent. Deux juges d’instruction parisiennes ont ordonné mardi le renvoi devant le tribunal correctionnel de six connaissances et proches de Paul Pogba, dont son frère Mathias, après deux ans d’investigations sur la séquestration et l’extorsion du footballeur en 2022, a appris l’AFP de source proche du dossie Cinq de ces proches sont soupçonnés d’avoir organisé une réunion en banlieue parisienne le 19 mars 2022 pour contraindre le joueur à les aider financièrement, au nom de leur amitié ancienne. Les cinq personnes sont trois amis d’enfance et deux vieilles connaissances du quartier. A cette occasion, l’ex-international, depuis suspendu quatre ans pour dopage, avait été séquestré et braqué par deux hommes non identifiés qui lui réclamaient 13 millions d’euros. Mathias, lui, est soupçonné d’avoir fait pression après la nuit fatidique. Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn