 60 projets du Gouvernement : Sonko veut ressusciter l’espoir !

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, à Louga, le lancement prochain de 60 projets majeurs par le Gouvernement du Sénégal. C’est là une bonne nouvelle pour les populations sénégalaises. Mieux, il promet la mise en œuvre prochaine de la Vision « Sénégal 2050 » pour transformer le visage du pays. Il s’agit là donc de déclarations majeures qui sont faites dans le souci de ressusciter l’espoir chez les populations.

Une sortie qui n’est sans doute pas fortuite. Car, elle fait suite à celle, récente, du Chef de l’Etat qui annonçait qu’au regard des difficultés budgétaires auxquelles ils font face, le Gouvernement n’a pas beaucoup de marge de manœuvre. Deux déclarations contradictoires faites dans une période rapprochée par les deux plus grandes autorités du pays. Une communication sans doute alambiquée qui fait suite aux nombreuses critiques suscitées par la sortie du Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Pourtant, il n’a fait que dire la vérité. Comme si celle-ci faisait mal parce que pouvait signifier que les promesses électorales ne seront pas respectées. Du moins pour le moment. Une situation embarrassante si l’on y rajoute le fait que les autorités veulent convoyer des jeunes dans le cadre de l’émigration circulaire. Alors, en tant que porteur du projet, Sonko s’est mis en première ligne pour faire une annonce qui, en réalité, s’inscrit en faux contre celle du Chef de l’Etat. Ce qui, encore une fois, en dit long sur les difficultés déjà observées au niveau de la communication gouvernementale mais également dans la matérialisation des ambitions.

En conséquence, il est bon, pour les nouvelles autorités non seulement de davantage faire attention à leur communication mais également aux effets d’annonce. Car, il est encore plus désastreux, pour eux, de faire des promesses qu’elles ne respecteront pas. Bien sûr, certains projets comme l’autoroute Dakar-Saint-Louis sont déjà ficelés, mais les jeunes, désœuvrés pour la plupart, attendent des initiatives au niveau de l’industrialisation et de la transformation de l’agriculture et autres secteurs primaires.

Si d’ici quelques mois, rien n’est réalisé, les conséquences pourraient être inquiétantes au niveau politique. Ces genres de déclarations ont certes un fort impact psychologique, mais elles doivent être suivies d’effets. S’il ne s’agit que d’impressionner les militants, l’effet à long terme sera désastreux en termes de discrédit de l’image des autorités.

Assane Samb