650 migrants, dont des Sénégalais débarquent en Italie

C’est une embarcation d’une quinzaine de mètres de long sur laquelle 686 personnes s’étaient entassées qui a accosté dans la nuit de lundi à mardi 28 septembre sur l’île de Lampedusa, dans le sud de l’Italie, a annoncé le ministère de l’Intérieur italien.

D’après les autorités italiennes, ils viennent d’Égypte, du Tchad, du Maroc, de Syrie, du Bangladesh, du Soudan, du Nigeria, d’Éthiopie et du Sénégal. Ils sont partis de Zouara, en Libye.

Soixante-sept autres personnes à bord de quatre autres embarcations plus petites ont été secourues par la police.

«Il s’agit du plus grand nombre de personnes arrivées sur un seul et même bateau en 2021, note le Haut-Commissariat pour les réfugiés (Hcr) des Nations-Unies. De tels chiffres, pour une seule arrivée, n’avaient pas été enregistrés depuis le mois d’août 2016».

Selon l’agence de presse italienne, Ansa, un grand nombre parmi les migrants souffrait de la gale. En effet, le contact long, avec présence de chaleur et d’humidité, a favorisé le risque de transmission. Dès leur arrivée, les migrants ont été soumis au protocole sanitaire en vigueur puis conduits au centre d’accueil de Lampedusa qui héberge déjà plus de 1000 personnes soit quatre fois plus que sa capacité.

Rarement autant de migrants avaient débarqué en une seule fois à Lampedusa, l’une des principales destinations choisies par les migrants qui tentent d’entrer en Europe et l’Italie.

«La coopération judiciaire internationale est fondamentale pour contenir l’immigration irrégulière et endiguer la violence sans précédent et les violations tragiques des droits humains les plus fondamentaux des migrants», a déclaré aux médias locaux Luigi Patronaggio, chef du parquet d’Agrigente, en Sicile. Samedi, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte et la Grèce se sont entendus, lors d’une réunion à Malaga, dans le sud de l’Espagne pour réclamer à l’Union Européenne que la politique migratoire commune soit fondée sur une répartition équitable des responsabilités entre États membres.

