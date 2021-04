A vial of AstraZeneca's coronavirus disease (COVID-19) vaccine is pictured, as Spain resumes vaccination with AstraZeneca shots after a temporary suspension, at Enfermera Isabel Zendal hospital in Madrid, Spain, March 24, 2021. REUTERS/Sergio Perez

7 décès, 64 nouvelles infections Sept (7) décès ont été enregistrés, ce samedi, alors qu’hier vendredi, seuls deux (2) avaient été notés. Cette hausse des cas de décès contraste avec les chiffres concernant les nouvelles contaminations, parce qu’une baisse a été notée dans ce sens. De 107, hier vendredi, on est passé à 64 cas positifs, ce samedi, soit un taux de positivité de 5%, sur 1635 prélèvements effectués. 21 de ces nouvelles infections sont des contacts suivis et les 43 sont issus de la transmission communautaire. Il n’y a pas de cas importé. La région de Dakar totalise 29 des cas positifs. Elle est suivie de la région de Saint Louis avec 14 cas, Kolda 3 et Sédhiou 2. D’après le Directeur de la Prévention, Dr El Mamadou Ndiaye, 82 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, au moment où 24 malades sont dans une situation grave. Depuis l’apparition du virus au Sénégal, le 2 mars 2020, 38 953 cas positifs ont été enregistrés, 37 614 guéris, 10 63 décès et un total de 275 patients, actuellement sous traitement. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest