En conférence de presse ce jeudi, le patron des patriotes est revenu sur l’actualité nationale et internationale en faisant de nouvelles révélations sur la gestion du patrimoine bâti et non bâti de l’État du Sénégal. Selon lui, il y’a une mauvaise gestion du patrimoine bâti avec l’attribution de baux emphytéotiques sans l’avis de l’Assemblée nationale. «J’ai déjà déposé deux plaintes hier contre l’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye » a déclaré le maire de Ziguinchor.