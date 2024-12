7e Edition du Festival International de Courts Métrages de Dakar(« Dakar Court »): De jeunes africains d’ici et de la diaspora exposent leurs talents

La 7éme édition de « Dakar Court » qui a été organisée par son comité d’organisation, en collaboration avec l’association cinemarekk, les autorités Sénégalaises et les partenaires, a pris fin ce 14 décembre 2024. Un événement qui a permis aux jeunes d’exposer leurs talents.

La mission de Dakar Court est de mettre en lumière les talents africains et de sa Diaspora. Il s’impose comme modèle structurant, un laboratoire de l’avenir du cinéma. La cérémonie de clôture de la 7éme édition de Dakar Court a eu lieu ce samedi 14 décembre 2024, sous la présence de son président, Moly Kane, et son adjointe Maguette Bety Danfakha et les acteurs du cinéma et de la culture.

A l’occasion de cette clôture, Dakar Court à procédé à la remise des prix à 9 artistes qui ont été recomposés par le comité d’organisation, grâce à leur performance et leur talent. Selon Corany, réalisatrice du film, « ce Festival est le festival le plus généreux auquel j’ai participé, puisque la qualité et l’accueil ont été formidables. La particularité de ce festival était la sélection des films et l’engouement du cinéma. Je suis vraiment émue d’être recomposée ». Alioune Ndiaye, journaliste, préventeur et producteur, fait partie du jury: « c’est un honneur pour moi d’être le président du jury talent Dakar Court critique, un jury qui fait la critique des films.

Dans la compétition, il y avait 14 journalistes critiques de cinéma, qui ont fait la critique des 11 films. On avait la lourde tâche de les départager puisque tous les journalistes ont une très belle critique. Moly Kane et son équipe ont fait beaucoup de travail pour la sélection des lauréats. C’est vraiment un travail colossal qui a été fait pour la sélection. Le parcours de Moly Kane est un parcours inspirant, qui montre qu’on peut démarrer avec beaucoup de rêves pour arriver au sommet. Ce festival est un beau festival et des bons acteurs puisque les films en compétition sont magnifiques et leurs choix ne sont pas faciles. Un très bon travail que l’équipe de Dakar Court est en traîn de faire. Je pense que les prochaines éditions seront biens structurantes que les éditions précédentes », a-t-il fait savoir.

M. Sylla, journaliste d’origine ivoirienne, lauréat du prix du journaliste critique, a dit toute sa satisfaction: « j’ai eu l’immense joie de participer à ce festival puisqu’il m’a permis de regarder et de connaître, si le film fait rire et pitié, cela nous permet de faire la critique. C’est un atout pour le réalisateur et les téléspectateurs, puisque c’est à partir du critique que le réalisateur peut s’améliorer et le public peut connaître la moralité. C’est un travail qui permet de borner la valeur ajoutée du film », a-t-il indiqué.

Même son de cloche chez El Guerany, Belgo marocaine, réalisatrice, cinéaste et actrice: « c’est avec une très belle joie que j’ai gagné ce prix, qui est mon premier prix d’interprétation. Beaucoup de joie et de reconnaissance du jury et du public. Je lance un appel à la jeunesse à qui je demande de suivre leur rêve et de travailler pour le réaliser.

Yoro Mbaye, lauréat du grand prix National de Dakar Court, réalisateur du film LESS WAXUL, rappelle que ce filme est un court métrage qu’il a mis en compétition au festival Court métrage de Dakar. « Je suis très honoré d’avoir été récompensé en remportant ce grand prix national. Je lance un appel aux jeunes de suivre leur rêve pour atteindre leur objectif », a-t-il souligné.

sada Mbodj