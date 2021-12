7e session du comité de pilotage unique des programmes nationaux (COPIL) : Les acteurs examinent l’état d’exécution

Le ministre du développement communautaire de l’équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène ka a présidé ce weekend la 7eme édition du comité de pilotage unique des programmes nationaux. Qui a pour objectif d’examiner et d’approuver l’état d’exécution des Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA), des trois programmes d’équité territoriale le PUDC, PROMOVILLES et PUMA pour l’année 2021 et des projets de PTBA 2022.

Président la septième édition du comite de pilotage unique des programmes nationaux (copil) ce weekend, le ministre du développement communautaire de l’équité sociale et territoriale est revenue sur l’importance de cette réunion consacrée à l’examen de l’état d’exécution des Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) 2021. Selon Samba Ndiobène Ka, le rapport du Commissaire aux Comptes du PROMOVILLES sera également soumis à l’examen du Comité.

A l’en croire, sur un budget global de 60,6 milliards de Franc CFA pour le PUDC, les ressources internes représentent 25 milliards de Franc CFA dont 20 milliards pour le projet électrification de 2000 villages et 5 milliards F.CFA au titre du Budget consolidé d’Investissement (BCI).Pour ce qui de PROMOVILLES, le budget 2022 s’élève à 59,6 milliards F.CFA avec 18,6 milliards provenant des ressources internes dont 4,2 milliards pour le programme XÈYU NDAW NI et 7 milliards au titre du BCI. Et 5,2 milliards Francs CFA sont alloués au PUMA dans le cadre de la loi de Finances 2022. En effet, renseigne t-il, l’augmentation des ressources financières du PUMA, dont le plaidoyer est porté par le Comité, a trouvé un écho favorable auprès du Président de la République, qui a souligné, à l’occasion des réunions du Conseil des Ministres, la nécessité d’accorder la priorité au programme de désenclavement et de développement durable des zones frontalière.

Poursuivant, il révèle que son collègue des Finances et du Budget s’est engagé à trouver les ressources nécessaires au renforcement du budget du PUMA. D’où l’urgence pour lui de prendre des mesures permettant le renforcement et l’accélération des réalisations des programmes, surtout dans un contexte de pandémie inédite. Qui de l’avis de Samba Ndiobène Ka a engendré des conséquences économiques, sociales et politiques de grande ampleur. Revenant sur l’importance de cette session, il rappelle qu’elle sera un cadre propice de communication sur le bilan des réalisations des programmes.

D’autant plus qu’il s’agit spécifiquement d’examiner et approuver le projet de compte rendu de la sixième session ordinaire, d’examiner l’état de mise en œuvre des recommandations, examiner et approuver le rapport d’exécution des PTBA 2021 au troisième trimestre et des perspectives à fin décembre 2021. Cette réunion permettra aussi d’examiner et approuver les projets de PTBA au titre de l’année 2022, examiner et approuver le rapport du Commissaire aux Comptes du PROMOVILLES, aborder les questions diverses, partager le bilan des programmes avec les concitoyens par le biais de la presse.

Saluant la constance des efforts remarquables que le Gouvernement ne cesse de déployer pour la mise en œuvre diligente des programmes d’équité, le ministre s’est félicité des appréciations positives du Chef de l’Etat sur les performances des programmes d’équité territoriale et la qualité de leur coordination.

DJANGA DIA