81 gardes du corps de Samm sa kaddu en prison

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Poursuivies pour les chefs d’inculpation de «vol avec violence, voie de fait, port illégal d’armes et violation des arrêtés du 22 octobre du ministre de l’Intérieur», les 81 personnes arrêtées à Saint-Louis, dans la nuit du lundi au mardi, en majorité des gardes du corps de l’inter-coalition «Takku Wallu/Sam sa kaddu», seront jugées le 2 décembre. Elles ont été placées sous mandat de dépôt hier par le procureur de la République.Par Cheikh NDIONGUE –

Les 81 personnes membres de la sécurité des coalitions «Takku-Wallu» et «Samm sa kaddu» arrêtées lundi dernier par la Bip suite à l’attaque contre les marchands tabliers et les commerces au marché Sor de Saint-Louis, faisant plusieurs blessés, ont été fixées sur leur sort hier. Le procureur les a toutes placées sous mandat de dépôt. Elles seront jugées le 2 décembre. Ces mis en cause sont poursuivis pour les délits suivants : «Vol avec violence, voie de fait, port illégal d’armes et violation des arrêtés du 22 octobre du ministre de l’Intérieur.»