Le roi Mohamed VI en visite au Sénégal

Les questions régionales mais aussi continentales seront au menu de la rencontre entre le souverain et le chef d’État sénégalais. Les deux personnalités discuteront également du développement des relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal. Elles auront à présider la signature de nombreux accords couvrant divers domaines de coopération entre les deux pays. Il sera également procédé à l’inauguration de deux projets financés par le Maroc : un village de pêcheurs et un centre de formation professionnelle à Diamniadio.

Au fil des décennies, les relations entre le Maroc et le Sénégal se sont largement développées. Lors d’une visite du chef de la diplomatie marocaine à Dakar en 2022, Nasser Bourita affirmait que le Sénégal occupe une place particulière dans le cœur de roi Mohammed VI, qui lui a consacré huit visites, depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres et que c’est le premier partenaire économique du royaume en Afrique.