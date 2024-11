A la découverte du jeune député de Guédiawaye: Mamadou Sèye, symbole d’un renouveau politique avec Pastef

Partager Facebook

Le 17 novembre 2024 restera une date marquante dans l’histoire politique du Sénégal, notamment dans le département de Guédiawaye où le jeune Mamadou Sèye a été élu député à l’issue de la victoire du nouveau régime aux élections législatives anticipées.

Sous la bannière de Pastef, le mouvement politique dirigé par Ousmane Sonko, ce nouveau visage de la politique sénégalaise incarne le renouveau, l’engagement et l’espoir pour une meilleure gestion du pays. À 41 ans, Mamadou Sèye, fils de Guédiawaye, s’impose comme une figure montante dans le paysage politique national.

Un parcours marqué par l’engagement éducatif et social

Né le 12 décembre 1982 à Fatick, Mamadou Sèye a grandi dans la ville de Guédiawaye, où il a fait toutes ses humanités. Son parcours éducatif a débuté à l’école primaire d’Hamo 4, avant de poursuivre au Collège d’Enseignement Moyen (CEM) Joseph Félix Correa/A, puis au lycée privé Carillons Limamoulaye. Après l’obtention de son baccalauréat en 2006, Mamadou Sèye décide de poursuivre ses études supérieures, d’abord à l’université avant de réussir le concours d’entrée à l’École Normale Supérieure (ENS).

Formé en tant que professeur d’Histoire-Géographie, il commence sa carrière d’enseignant dans différentes localités du pays, un engagement qui durera sept ans avant qu’il ne revienne à Dakar, au CEM Joseph Félix Correa/A. Cette expérience dans l’éducation, associée à son parcours personnel et son engagement au sein de plusieurs associations de jeunesse, témoigne de sa volonté de contribuer au développement de sa communauté.

Un engagement politique tardif mais décisif

« Bien que n’ayant pas envisagé une carrière politique, c’est en suivant Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux que j’ai été séduit par la vision politique de ce dernier » a renseigné Mamadou Sèye a la question comment s’est fait son intégration à Pastef. Il ajoute, « Mon intérêt pour la politique s’est cristallisé à la veille des élections législatives de 2017, lorsque, par hasard, j’ai réussi à joindre le leader de Pastef via le numéro qu’il avait publié sur sa page Facebook. Après un premier échange téléphonique, Ousmane Sonko m’a encouragé à rejoindre le mouvement en me rapprochant d’Ousmane Barro, un membre influent du parti », a expliqué le nouveau député de Pastef qui précise que cet appel a été le début d’une ascension politique rapide pour lui, qui a intégré le mouvement Pastef comme vice-coordonnateur dans la commune de Wakhinane Nimzatt, avant de devenir coordonnateur en 2019.

En 2022, Mamadou Seye est élu coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi à Wakhinane Nimzatt, et devient conseiller municipal après les élections locales de cette année-là. Ces expériences dans la gestion locale et l’action politique à base communautaire ont renforcé son désir de servir davantage ses concitoyens.

« Un député au service du développement local et national », tel est son ambition

Depuis son élection le 17 novembre 2024, Mamadou Sèye envisage d’être un visage incontournable de la 15e législature du Sénégal. Pour lui, la politique n’est pas une fin en soi, mais un moyen de faire avancer le développement de Guédiawaye et du Sénégal. Il prône une politique de transparence et d’inclusivité, s’inspirant des principes du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko. Son programme de développement pour Guédiawaye repose sur plusieurs axes : la création d’entreprises, le renforcement des infrastructures éducatives et sportives, l’amélioration de l’environnement, la sécurité, et la santé. Le jeune député insiste également sur l’importance de l’intégration des préoccupations citoyennes dans le débat législatif, en étant à l’écoute de ses électeurs et des conseils municipaux du département.

Il souligne que le chômage des jeunes, la gestion du littoral et les inégalités sociales sont les principales problématiques du département, auxquelles il entend répondre avec des actions concrètes, en alignant son action avec la Vision 2050 du gouvernement, qui prévoit le développement de huit pôles économiques pour une croissance durable.

Sa volonté est d’être un député du peuple, pour le peuple

Élu député de la 15e législature, Mamadou Sèye souhaite, « être un député du peuple et non pas un député d’une localité seulement ». Une précision pour lui de se démarquer des anciens parlementaires. Pour Mamadou Sèye, la politique est un moyen de servir tous les Sénégalais, sans distinction de région ou de couleur politique. Son objectif est de travailler main dans la main avec ses collègues députés, afin d’améliorer les conditions de vie de tous les sénégalais.

Avec son parcours riche d’engagements éducatifs, sociaux et politiques, Le jeune député Mamadou Sèye, se présente comme une figure montante dans le paysage politique sénégalais à l’image des nouvelles autorités et du parti Pastef les patriotes. Sa vision pour Guédiawaye, alliée à sa volonté de contribuer au développement global du pays, laisse entrevoir un avenir politique prometteur. Sous sa houlette, « Guédiawaye et le Sénégal tout entier peuvent espérer voir émerger des solutions durables aux défis actuels, grâce à une politique plus proche des réalités du terrain et plus attentive aux besoins des citoyens » a-t-il promis.

Rosita Mendy