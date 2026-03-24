« A quoi joue le Financial Times ? » (Par Cheikh Fatma DIOP Commissaire à l’économie et la Planification / PASTEF)

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Les swaps, notre pays, nos pays, exposés notamment dans leur gestion budgétaire à la dette extérieure, au commerce international…les ont régulièrement utilisé ces derniers années. Il y a différents types de swaps – de taux d’intérêt, de devises, de matières premières… – pour se couvrir contre les risques de taux, de change… dans la philosophie globale de gestion budgétaire, de commerce international…

En l’occurence, l’article du Financial Times fait état d’opérations exécutées l’année dernière 2025; la seule info qu’il apporte au grand public est lié à l’identité des deux banques.

Dès lors que le Parlement a autorisé (contrairement au contexte de la vraie dette cachée du régime précédent où la dette bancaire n’avait pas été retracée dans les comptes de l’Etat, des constatations même de la Cour des Comptes), les montants mobilisés peuvent être utilisés pour toutes les opérations autorisées par la Loi de Finances.

En l’occurence, les swaps en question ont permis à l’Etat d’accéder à des devises pour ses diverses opérations avec le reste du Monde, rendues moins évidentes avec le non accès au marché obligataire international, justement du fait de l’héritage et du scandale de dette cachée du régime précédent. Les comptes devront nécessairement être faits avec les responsables.

Les actifs sous-jacents sont des obligations du Trésor (on ne peut faire plus transparent que sur le marché, les opérations sont documentées par toute presse sérieuse et tout observateur sérieux) dans un marché secondaire sous – régional très stable et peu volatile. Côté transparence et autorisation parlementaire donc, toutes les cases sont cochées.

Quels risques?

Justement, l’un des plus grands risques avec ces instruments est ce qu’on appelle les APPELS DE MARGE lorsque les obligations sous – jacentes sont volatiles. Lorsque le prix des obligations sous – jacentes baisse au – delà d’un seuil contractuel, il peut y avoir appel de marge sous forme de montant à verser pour maintenir le niveau des prix.

Depuis la mise en place d’un tel instrument, il n’y a pas eu d’appel de marge et les techniciens des finances définissent les seuils de sorte qu’il n’y ait pratiquement pas d’appels de marge.

De vraies garanties ici aussi

A titre comparatif, d’autres pays (comme l’Angola par exemple) ont eu à adosser leurs swaps à des eurobonds qui peuvent être particulièrement volatils, posant des risques certains pour les Etats concernés.

Enfin, on ne sait pas à quoi joue Financial Times, toutes les informations nécessaires sont partagées avec le FMI, notamment dans le cadre du programme en cours de négociations.

Le Gouvernement est transparent et est ingénieux en recherche de solutions dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050.