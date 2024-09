Abass Fall et la Coordination Départementale de Dakar : Complices d’un coup de force illégal contre la commune de Grand Yoff

Partager Facebook

La situation actuelle au sein du PASTEF dans le département de Dakar est une trahison honteuse, orchestrée par le coordinateur départemental Abass Fall et son équipe. Leurs manœuvres antidémocratiques, en violation flagrante des directives du parti, visent à éliminer notre candidat légitime, El Hadji Babacar Tambedou, désigné à l’unanimité par la Section Communale de Grand Yoff.

Le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2024 est pourtant clair : à Grand Yoff, la désignation d’El Hadji Babacar Tambedou s’est faite dans la plus grande transparence, conformément aux directives de la lettre circulaire n° SG/002024/00006. Et pourtant, Abass Fall piétine ces directives, sabote le consensus obtenu à Grand Yoff et impose illégalement un vote pour écarter notre candidat, malgré l’interdiction explicite de la circulaire.

Ce vote organisé par la coordination départementale de Dakar est d’autant plus scandaleux que dans d’autres départements, comme à Thiès, où il y avait une cinquantaine de candidatures, la coordination a respecté les directives du parti. En l’absence de consensus, comme stipulé dans la circulaire, la coordination départementale de Thiès a envoyé tous les dossiers à la commission d’investiture, au lieu d’imposer un vote arbitraire. Pourquoi Abass Fall agit-il autrement à Dakar ? Ce comportement ne peut être justifié que par un désir de museler notre section et d’imposer des candidats illégitimes.

Plus étonnant encore est la reconduction de facto d’Abass Fall sur la liste des titulaires du département. Comment peut-on justifier la présence du Monsieur qui, bien qu’occupant la fonction de coordinateur départemental, ne milite officiellement dans aucune des 19 coordinations de Dakar et n’a même pas mis en place une seule cellule ? Sa candidature est une aberration qui trahit les valeurs de démocratie interne prônées par le PASTEF.

De plus, la mise à l’écart systématique des candidatures issues des communes, au profit de celles des seuls coordinateurs, est un acte de mépris envers les militants de terrain. Pourquoi les communes dynamiques comme Grand Yoff, qui ont fait leurs preuves, sont-elles sacrifiées pour faire place à ces coordinateurs peu représentatifs ?Nous dénonçons avec la plus grande vigueur cette mascarade orchestrée par la coordination départementale de Dakar. Grand Yoff est debout et ne se laissera pas écraser.

Un recours à été déposé pour que justice soit faite et que Tambedou soit rétabli dans ses droits. Abass Fall et scie doivent répondre de leurs actes, et notre mobilisation sera totale jusqu’à ce que justice soit rendue. Nous exigeons que Tambedou, candidat légitime et consensuel, soit rétabli sans délai sur la liste départementale de Dakar pour les élections législatives du 17 novembre 2024.

Mamadou Mo Ly

Chargé de communication de PASTEF Grand Yoff