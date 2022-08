Abdou Diallo va quitter Paris, son avenir est connu

Le PSG continue de poursuivre son opération dégraissage. Après Thilo Kehrer, c’est au tour d’Abdoul Diallo de se rapprocher d’un club anglais.

Le mercato du PSG est en train de s’accélérer au niveau des départs. Keylor Navas est plus que jamais proche de signer à Naples, Paredes et Gueye pourraient également quitter le club de la capitale très bientôt, tout comme Abdou Diallo. L’ancien joueur du Borussia Dortmund est barré par la concurrence à Paris. Le jeune Nuno Mendes est le titulaire indiscutable et Christophe Galtier a fait comprendre que Juan Bernat était son remplaçant. Que ce soit Diallo ou Kurzawa, un départ est inéluctable. Même si Diallo peut également évoluer en défense centrale, le PSG est déjà bien fournit à ce poste avec Sergio Ramos, Marquinhos et Kimpembe. Sachant qu’un joueur doit arriver pour renforcer ce secteur de jeu et que Danilo Pereira est capable de redescendre d’un cran pour dépanner, Diallo doit se faire à l’idée. Son aventure parisienne est terminée. Mais malgré cette désillusion, le joueur formé à l’AS Monaco a plusieurs pistes intéressantes dont une en Premier League.

Diallo , entre l’Angleterre et l’Italie

Après 75 matchs disputés en trois saisons dont seulement 16 l’année dernière, le défenseur de 26 ans est à un moment de sa carrière où il doit faire les bons choix pour se relancer. Selon les informations de Media Foot, Leicester serait prêt à tenter le coup pour le recruter. Si l’information reste à prendre avec des pincettes, son nom est également annoncé du côté de l’Italie. Plus particulièrement à l’AS Roma. C’est le média romain Il Messaggero qui explique qu’une offre de prêt avec option obligatoire est envisagée par la direction de club de la Louve. Le joueur plaît à José Mourinho qui apprécie son profil polyvalent et au service du collectif. Si tout reste à faire concernant ce dossier, une chose est sûre, Galtier ne retiendra pas le vainqueur de la Can 2021.