Abdoulaye Diouf Sarr : Un choix pertinent pour Dakar

La Ville de Dakar fait l’objet d’une âpre bataille entre différents candidats de partis ou de coalitions de partis pour sa gestion dans les années à venir.

Les élections de cette années revêtent un enjeu de taille tant dans son contexte que dans le devenir de notre capitale Dakar.

De la Commune à la Ville de Dakar actuelle d’illustres Maires se sont succédés et ont forgé la notoriété de la capitale Sénégalaise. Dakar est aujourd’hui la vitrine d’un « Sénégal Emergent » la capitale de demain qui se doit d’être attrayante, ambitieuse, et moderne avec des administrés impliqués dans la gestion et qui s’approprie le devenir de leur cité avec des élus engagés et solidaire d’un Maire dont le profil répond aux aspirations de modernité et de bonne gestion.

L’heure n’est plus aux choix aveugle et circonstanciel mais à l’évaluation des candidats par rapport à leur programme et au profil, le meilleur, de celui qui le porte pour faire de notre capitale un modèle et une référence en Afrique et dans le monde.

A dire vrai, de tous les candidats et sous différents aspects, Abdoulaye Diouf SARR est de loin celui qui incarne l’idéal du Maire de la Ville de Dakar de demain.

Dakarois bon teint, de souche et de culture, son parcours académique élogieux, son expérience professionnelle et son expertise dans les finances et l’économie en font un candidat d’exception, un choix pertinent pour le rayonnement de la Ville de Dakar.

Le parcours de l’homme renseigne sur sa quête d’excellence et ses résultats, dans sa formation et dans ses différentes fonctions et responsabilités, en sont une illustration.

Abdoulaye Diouf Sarr est titulaire d’un diplôme en Economie et en Institutions Financières et Finances d’entreprises de l’Universitéé Lumière-Lyon-II et d’un diplôme supérieur en institutions financières obtenu à l’Université d’Excellence Léopold Sédar Senghor D’Alexandrie, en Egypte. Une Université prestigieuse pour ne pas dire une Université d’Excellence, où Abdoulaye Diouf Sarr sortira Major de sa Promotion.

A l’âge de 24 ans, il intègre la SN HLM où il occupera successivement les fonctions de :

de Directeur des Ventes et des Achats, de Conseiller financier du Directeur Général avant d’être nommé comme Directeur Administratif.

Administrateur de la Cellule d’appui aux élus locaux, Abdoulaye Diouf Sarr a fait ses preuves en décentralisation en participant avec brio et pertinence à la rédaction de l’Acte II de la Décentralisation sous l’œil avisé d’experts chevronnés comme feus Mamadou Diop, Moussé Daby Diagne et Thierno Birahim Ndao.

A la survenue de l’alternance en avril 2012, M. Abdoulaye Diouf SARR a occupé les fonctions de Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il aura réussi à redresser les finances, gérer les campus sociaux régionaux avec une amélioration considérable au grand bonheur des étudiants.

En Juillet 2014, son Excellence le Président Macky SALL, lui a confié successivement les départements ministériels du Ministre du Tourisme et des Transports aériens, de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire et à ce jour celui de la Santé et de l’Action sociale ou il a permis à notre pays d’être cité en exemple dans la gestion de l’épidémie de Covid 19.

En politique Abdoulaye Diouf Sarr force le respect et l’admiration. Calme, courtois dans ses propos et très pertinents dans ses analyses, Diouf Sarr est un pur produit de l’Alliance pour la République APR dont il intègre le Secrétariat Exécutif National avant d’être choisi comme Coordonnateur du Cercle des Cadres de l’APR, et bien plu tard de remporter la Mairie de Yoff, une commune de la Capitale sénégalaise Dakar.

Sa jeunesse, son expertise et son parcours professionnel sont des atouts certains pour redonner à la Ville de Dakar son lustre d’antan, sa notoriété. En Choisissant Abdoulaye Diouf Sarr comme Maire de la Ville de Dakar, les administrés de la capitale Sénégalaise auront fait un choix pertinent et un vote utile.

Abdoulaye Diouf Sarr : un Homme qui assure et qui rassure et adepte de la non-violence pour des élections où le meilleur profil et le meilleur programme triompheront au soir du 23 Janvier 2022.

Alphonse Thiaw – Directeur de cabinet – Ministre Abdoulaye Diouf Sarr