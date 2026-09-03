Abib Diop , un choix taillé sur mesure pour Touba

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le choix de Abib Diop comme Coordonnateur de KIIRAAY TOUBA n’est pas un choix fortuit. C’est un choix qui correspond profondément aux réalités sociales, culturelles et religieuses de la ville sainte.

Homme pieux, correct, profondément discipliné et respectueux, Abib Diop est également un intellectuel aguerri doté d’une grande capacité d’écoute et d’un sens élevé des responsabilités.

Ces qualités constituent précisément les atouts nécessaires pour porter une dynamique politique dans une ville comme TOUBA.

Et les premiers résultats sont déjà visibles. Abib Diop est en train de conquérir avec méthode et sérénité, les cœurs des populations de TOUBA.

La forte mobilisation des femmes leaders lors de leur première grande activité en est une parfaite illustration.

Que le Président Bassirou Diomaye Faye soit rassuré. Son homme de confiance est très apprécié et profondément respecté dans la ville sainte. Les ralliements se multiplient, les soutiens s’organisent et une grande toile se tisse autour de lui.