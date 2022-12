Accès à l’eau Potable: « Tûrkiy Diyanet Vakfi » La fondation turque au chevet des populations

La Fondation « Tûrkiy Diyanet Vakfi » du gouvernement de Turquie, en partenariat avec le forum islamique pour le développement et l’éducation au Sénégal, a inauguré un forage dans la cité Comico de Yeumbeul. L’objectif est de faire face au manque d’eau dans ces zones défavorisées.

Pour venir en aide aux populations dans les zones défavorisées, la Fondation « Tûrkiy Diyanet Vakfi » du gouvernement de Turquie en partenariat avec le forum islamique pour le développement et l’éducation au Sénégal, a inauguré un forage à Yeumbeul. Selon l’ambassadeur de la Turquie au Sénégal, Ahmed Kavas, depuis une dizaine d’années, la Turquie appuie des pays dans le monde. « 50 forages ont été réalisés au Sénégal. Et ce forage est automatique branché directement dans le robinet », dit-il. Il indique en ce sens, que la mise en place de ces forages se justifie par les besoins des populations. «En Casamance, nous faisons des forages car même avec le fleuve, la population peine à avoir de l’eau potable », fait-il savoir. Il souligne que ce forage est alimenté par une pompe électrique tirée de la nappe phréatique. L’eau peut être utilisée par tout le monde.

Et le quartier en profite. Les cibles sont les nécessités et les quartiers défavorisés », renseigne-t-il. En dehors de ces initiatives, ces bonnes volontés appuient également les populations défavorisées pendant les événements religieux comme la Tabaski et le Ramadan. «Nous donnons des bœufs et des vivres aux nécessiteux », ajoute-t-il. Pour Mouhamed Sahid Ba du Forum islamique, ce don ne se limite pas à Dakar. « Des régions comme Saint-Louis, Diourbel et Casamance, entre autres, ont bénéficié de ces forages. Le choix se fait par ordre de nécessité et nous ouvrons aussi dans l’éducation, la santé et le social lors des événements religieux comme le ramadan et la Tabaski », soutient-il.

L’Imam de ladite mosquée bénéficiaire s’est réjoui de cet élan de solidarité. Selon Abdoulaye Faye, ce forage est d’une grande portée parce que beaucoup dans ce quartier peinent à payer pour avoir leur propre compteur de SDE. « Nous avons besoin constamment d’eau. Quand il y a pénurie, les quartiers environnants viennent s’approvisionner dans ce forage. C’est pourquoi nous n’avons plus besoin de citernes d’eau occasionnant beaucoup de désagréments avec les populations qui s’empressent d’en avoir », dit-il.

NGOYA NDIAYE