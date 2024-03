Accès à l’énergie: Mercy Corps Sénégal appuie les femmes entrepreneures

Partager Facebook

Mercy Corps Sénégal (MC-SN), par le biais du programme d’autonomisation économique des femmes (EWEE, en anglais) d’ENERGIA intitulé Foyré Rewbé (qui signifie femme et énergie dans la langue locale Peulh) a tenu une rencontre de prise de contact et de partage sur le plan d’action de la phase 7. L’objectif général de cette rencontre est de partager les objectifs du projet et les différentes activités identifiées pour soutenir la campagne de plaidoyer sur le genre et l’énergie de la coalition.

Le programme d’autonomisation économique des femmes est à sa septième phase de mise en œuvre pour 2022-2026. Ledit projet compte consolider les résultats obtenus pendant la phase 6, à travers le renforcement de la coalition qui regroupe des organisations de la sociétés civiles s’activant sur les thématiques du genre et de l’accès à l’énergie, le secteur privé et les médias. Selon le chargé de projet de Mercy Corps Sénégal, Bayo Thiam, les interventions ciblées de MC-E41 dans le cadre de la phase 6 d’ENERGIA ont contribué à favoriser une croissance économique plus équitable au Sénégal, comme en témoignent les résultats obtenus.

« Il s’agit de 4 328 femmes entrepreneures soutenues, le développement de Plan d’action national du Sénégal pour l’égalité des sexes, 2 192 femmes entrepreneures accèdent et à des capitaux pour acheter du matériel PUE, 692 611 clients du dernier kilomètre accédant à de nouveaux services et produits, 30 928 ménages ayant une meilleure qualité de vie grâce à l’accès aux technologies, la mobilisation de 07 IMFs et de 08 fournisseurs de technologies, partenaires dans la diffusion des UPE par une approche de marché. Sur cette liste s’ajoutent 168 équipements à usages productifs de l’énergie installés, 53 organisations de la société civile et projets/programmes soutenus, 8 régions administratives couvertes par les interventions », dit-il.

Il rappelle que Energy 4 Impact (E41, devenue maintenant Plateforme Mercy Corps, est un partenaire de longue date d’ENERGIA dans la mise en œuvre du programme EWEE au Sénégal. « L’objectif global de ce partenariat avec ENERGIA est de veiller à ce que les femmes aient des chances égales de diriger, de participer et de bénéficier de l’accès à l’énergie et à une transition énergétique et agro écologique équitable et inclusive, en tant que droit essentiel au développement. Ainsi, la résilience est placée au cœur de la conception du projet Foyré Rewbé », fait il savoir.

Sur le côté financier, il indique que 300 millions F CFA ont été mobilisés pour le financement des projets liés à l’énergie.