Accident sur la VDN3 : Voici la peine requis contre les « Blowmen » 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dix (10) jours après l’accident qui a causé la mort du jeune mécanicien de 19 ans sur la VDN3, les sept (07) « Blowmen » ont été jugés devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. D’ailleurs celui qui a été considéré comme le leader du groupe, a tenté de se défendre face à des accusations graves. Visiblement troublé, il a reconnu avoir loué le véhicule et invité ses amis à y monter, mais a nié avoir consommé des substances illicites au moment des faits.

Après une enquête approfondie, les résultats de l’enquête ont révélé une réalité bien différente compte tenu ce qui a été raconté.

Les analyses des échantillons d’urine d’ un des suspects dont Ismaila Camara, ainsi que celles d’Amady Ba et Issa Mballo, ont confirmé la présence de benzodiazépines et d’ecstasy, ce qui contredit les déclarations des accusés. Par ailleurs les trois (03) femmes qui étaient femmes présentes dans le véhicule au moment des faits ont été disculpées.

Le procureur a demandé leur relaxe, soulignant leur faible rôle dans les événements. La même source informe qu’il est requis une peine de cinq (05) ans de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA à l’encontre d’Ismaila Camara. Pour ses complices dont Amady Ba, Issa Mballo et Souleymane Kane, le procureur a demandé une peine de six (06) mois de prison ferme, ainsi qu’une amende équivalente, pour complicité d’homicide involontaire, détention et usage de drogues.

Le tribunal a fixé la décision au 10 janvier prochain.