Accompagnement des déplacés de retour en Casamance: Le projet a été lancé officiellement à Ziguinchor.

Après une longue période d’attente et d’espoir, le Ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Diéye, a procédé au lancement officiel du Projet d’Accompagnement des Déplacés de Retour en Casamance (PADC) dans la région de Ziguinchor. Le lancement officiel a été organisé ce samedi sous la présence de plusieurs autorités du pays et de la localité.

La phase pilote du Projet d’accompagnement des déplacés de retour en Casamance (PADC) a été organisée sous la présence du ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye. Le projet a été officiellement lancé, samedi, à Ziguinchor (sud). Ce projet exécuté par le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) à pour objectif d’accompagner le retour des personnes déplacées par le conflit armé dans leurs villages d’origine. Sur ce, la phase pilote du Projet d’accompagnement des déplacés de retour en Casamance (PADC), prévu sur la période 2024-2025 est financé à un coût global de 4.698.000.000 francs CFA.Selon le ministre, ce projet vise essentiellement à faciliter la réinstallation de nos compatriotes ressortissants de la Casamance qui ont été contraints par le conflit armé à quitter leur terre, leur maison, et souvent une partie d’eux-mêmes pour préserver leurs familles ». Elle s’exprimait en marge de la cérémonie de lancement dudit projet, en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.

Des autorités administratives et territoriales, des chefs de service, des notables, des chefs religieux et un important public, avaient également pris part à la cérémonie.

Juste retenir que le PADC vise également à contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques déclinés dans le Plan Diomaye pour la Casamance dont la finalité est, la restauration voire le renforcement de l’équité sociale et territoriale favorisant le sentiment d’appartenance à une même nation et à entretenir la flamme de l’unité et de la cohésion nationale », a ajouté Maimouna Dièye. Cette dernière a indiqué que pour l’année 2025, le projet cible un total de 992 ménages des régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. »Ils seront dotés de matériaux de construction, de latrines, d’équipements d’allègement de travaux et d’aménagement de périmètres maraichers et agricoles pour le développement d’activités génératrices de revenus, notamment à travers l’agriculture et des activités connexes », a-t-elle ajouté.« En somme, a-t-elle dit, le projet vise à contribuer au relogement des populations déplacées de retour par la fourniture de matériaux de construction d’habitats permanents, l’accès à des soins de santé de qualité, à l’eau potable, à la scolarisation, à la pratique de cultures vivrières et à l’écoulement de leurs produits, à l’accès aux services numériques et téléphoniques ainsi que le désenclavement, à travers la construction de pistes ».