Actes contre nature : Comment le « mara milliardaire », Abdoulaye Faye, a été capturé en Gambie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Selon des sources exclusives de Seneweb, le charlatan, surnommé le « mara milliardaire », a été interpellé en Gambie grâce à une intervention d’Interpol. Il a été acheminé à Dakar sous haute escorte dans la nuit du jeudi au vendredi.

Ayant senti le vent tourner après les premières étapes de l’enquête, Serigne Abdoulaye Faye avait discrètement quitté le territoire sénégalais pour trouver refuge chez notre voisin gambien. Une fois à destination, il aurait loué un logement pour une durée de six mois, pensant ainsi échapper durablement à la justice sénégalaise. Cependant, la coopération entre la DIC et la police gambienne a permis de localiser rapidement le suspect. Une équipe spécialisée a été dépêchée sur place pour procéder à son arrestation et organiser son transfert vers la capitale sénégalaise.

L’enquête révèle également les dessous de sa fuite. « Serigne Abdoulaye Faye a confié avoir été auditionné une première fois puis libéré. Il aurait profité de cette occasion pour se réfugier en Gambie », précise l’une de nos sources proches du dossier. Actuellement dans les locaux de la DIC, le marabout devra répondre des accusations graves qui pèsent sur lui.