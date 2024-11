Actes de vandalisme à l’UASZ: Le SAES exprime son indignation et demande l’ouverture d’une enquête

Partager Facebook

À travers un communiqué rendu public, le syndicat autonome de l’enseignement supérieur à l’université Assane Seck de Ziguinchor (SAES/UASZ) s’est indigné des actes de vandalisme survenus à l’université lors du mouvement d’humeur des étudiants. Le syndicat invite l’administration rectorale à prendre ses responsabilités pour faire cesser ces violences et demande l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités.

L’université Assane Seck de Ziguinchor a été, ce vendredi, le théâtre de violents affrontements entre les étudiants et les forces de l’ordre. Plusieurs véhicules appartenant à l’administration ont été incendiés par les étudiants qui, selon des informations diffusées par la presse, réclament le paiement de leurs bourses. C’est dans ce cadre que le syndicat autonome de l’enseignement supérieur basée à l’université de Ziguinchor a sorti un communiqué pour fustiger ces actes de violence tout en appelant l’administration à les mettre fin. « Pour sa part, le SAES UASZ dénonce avec la dernière énergie ces violences d’où qu’elles viennent et invite l’administration rectorale à prendre les mesures idoines pour y remédier », lit-on dans le communiqué.

Poursuivant, le syndicat exige qu’une enquête soit ouverte et que des sanctions soient appliquées concernant les auteurs de ces actes violence qui ont abouti, selon lui, à des dégâts matériels importants et à des « sévices corporels ». Le SAES/UASZ rappelle, ainsi, que lors du dernier mouvement d’humeur des étudiants, l’un d’entre eux a été « brutalisé » par les forces de l’ordre en « violation » de la franchise universitaire pendant que d’autres étudiants s’en étaient pris à deux de ses membres à l’endroit desquels ils avaient proféré des insultes. Une situation qu’il juge « inacceptable » et qui ne doit plus se reproduire.

À noter que la direction des bourses a formellement démenti les allégations rapportées par une certaine presse expliquant que les étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor sont en mouvement d’humeur à cause du non-paiement des bourses. Selon elle, aucune revendication relative aux bourses n’a été formulée par les étudiants de l’université de Ziguinchor. Elle invite, par la même occasion, la presse à faire preuve de responsabilité en s’approchant de son service de communication pour la vérification d’informations qui relèvent de son domaine de compétences.

El HADJI MODY DIOP