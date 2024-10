Action Climatique dans le Secteur du bâtiment: Les acteurs promeuvent la réduction de l’environnement bâti 

Partager Facebook

La feuille de route pour l’action climatique dans le secteur du bâtiment et de la construction du projet « Transformer l’environnement bâti grâce aux matériaux durables » a été lancée hier. L’objectif est de réduire l’environnement bâti tout au long de son cycle de vie avec zéro carbone incorporé, l’adaptation, le bien-être et l’inclusion.

Pour absorber l’essor démographique, le secteur du bâtiment et de la construction au Sénégal a encore d’importants défis à relever. En effet, les acteurs de la chaîne de valeur du secteur agissent généralement en solo et déplorent le manque de cadre inclusif et concerté guidant leur action collective et menant vers le développement durable du secteur. Selon le directeur de la construction et de l’Habitat, Moussa Tine, la question des matériaux est fondamentale pour pouvoir réussir une mise en œuvre dans les règles de l’art en termes de construction, en termes de réglementation.

« Les matériaux aujourd’hui sont une source indispensable, c’est-à-dire qu’on a dans notre programme une industrialisation qui nous amène à développer tout simplement les matériaux, de pouvoir avoir la maîtrise des matériaux et puis les industrialiser », dit-il. Et de poursuivre : »Cela permettra à la fois d’avoir un écosystème en termes d’industrialisation et de matériaux pour construire et accompagner le gap des 500.000 logements qu’on a et que le ministère met tout en œuvre pour résorber ce gap ». A l’en croire, le secteur de la construction est considéré comme crucial pour lutter contre le changement climatique. « Nous portons ce combat parce que tout simplement nous avons une méthodologie de construction qui doit évoluer, c’est-à-dire qu’on doit construire en termes de logements plus de 500.000 et on doit changer les manières de construire. Il faut construire différemment et pour construire différemment il faut qu’on questionne nos ressources naturelles et il y a un potentiel énorme à développer là-dessus en termes d’industrialisation et techniques de construction », fait-il savoir.

Il indique que l’architecture de la construction aujourd’hui est menée dans le cadre de la conception et de la réalisation qui doit évoluer et les matériaux sont un outil efficace et indispensable justement pour rénover et construire autrement. Ce qui lui fait dire que les questions du confort, d’énergie et du prix sont posées. « En travaillant sur les matériaux non seulement, on arrive à réduire les coûts de la construction mais aussi des logements avec un confort qu’on n’a pas aujourd’hui. On sait que la construction actuelle souffre de beaucoup de maux, notamment la question de l’étanchéité, la question de l’humidité et de la structure », dit-il.

Et de conclure : »Avec l’ensemble des facteurs aujourd’hui que la construction actuelle n’arrive pas à résoudre et le fait de questionner, d’intégrer au maximum les matériaux locaux nous permettra en tout cas de valoriser notre savoir-faire en vue de les industrialiser mais aussi d’une façon de construire autrement ».

NGOYA NDIAYE