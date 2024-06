Adhésion avec l’Ukraine: L’UE ouvre officiellement des négociations

Partager Facebook

L’Union européenne a officiellement lancé mardi à Luxembourg des négociations d’adhésion avec l’Ukraine, une étape qualifiée d’historique » tant à Bruxelles qu’à Kiev. « Une Ukraine forte n’est pas possible sans l’UE, et une UE forte n’est pas non plus possible sans l’Ukraine », a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, à l’ouverture des négociations.

Les Vingt-Sept avaient confirmé, vendredi 21 juin, l’ouverture des discussions d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie, à travers l’adoption du “cadre de négociations” par les ministres des Finances lors d’une réunion du Conseil de l’UE (ECOFIN), indique France info. Le lancement de ces pourparlers est le “résultat d’un accord obtenu de haute lutte par 26 pays de l’UE, qui ont été contraints de rivaliser d’ingéniosité pour convaincre le 27e, la Hongrie de Viktor Orbán, de ne pas bloquer le processus”, fait remarquer France 24.

« Moment historique » pour le président du Conseil européen Charles Michel, « jour historique » pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky: les superlatifs n’ont pas manqué pour saluer l’ouverture de ces négociations attendues avec impatience à Kiev, plus de deux ans après le début de l’invasion russe.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle aussi salué cette « bonne nouvelle ». Seul Budapest a manifesté sa réprobation, rappelant mardi à Luxembourg que l’Ukraine était encore « très loin » de remplir tous les critères avant de pouvoir rejoindre les Vingt-Sept, selon le ministre hongrois des Affaires européennes Janos Boka.