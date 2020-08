Adieu les cernes

Les cernes sont souvent dérangeantes. Elles laissent apparaître votre mode de vie : dès que vous manquez de sommeil, la fatigue due aux nuits courtes se voit sous vos yeux.

Ces traces sombres sur votre visage vous donnent mauvaise mine. Pourtant, inutile de vous apitoyer sur votre sort : il est possible de les éliminer et de retrouver un regard vif, en six étapes simples.

Changez votre heure de coucher

Cela peut sembler évident, puisque les cernes sont souvent le résultat d’un manque de sommeil, mais c’est surtout le premier pas logique. Vous avez besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit et, si vous dormez moins, vous risquez la fatigue et les cernes.

En allongeant votre durée de sommeil et en adoptant un rythme plus naturel, vous serez ainsi moins exposé aux risques de cernes. Comment s’y prendre ? Il existe deux manières.

La première, la plus simple à mettre en oeuvre, est d’avancer votre heure de coucher d’une demi-heure chaque jour jusqu’à arriver à l’heure souhaitée. Enfantin.

La deuxième est plus extrême : elle consiste à se forcer à se coucher à 21:30. De cette manière, après quelques nuits avec quelques difficultés à s’endormir, vous ajusterez votre rythme à ce que veut la nature. Vous commencerez à bailler peu après le coucher du soleil, et vous lèverez aux aurores, naturellement. Il est même possible que vous n’ayez plus besoin d’alarme pour vous réveiller.

En adoptant un bon rythme de sommeil, vous réduirez les cernes et les poches. Et limiterez vos besoins en caféine, ce qui nous amène à notre deuxième point.

Remplacez le café par du thé vert

Nous avons tous connu ça : une nuit trop courte, un réveil matinal et l’enchaînement de tasses de café pour tenir toute la journée. Si le café peut effectivement vous maintenir éveillé, cela a un prix : il perturbe aussi votre sommeil, avec sa forte concentration en caféine.

Le thé vert est une option bien plus saine : s’il contient aussi de la caféine, les doses sont bien moindres, et surtout, sa diffusion moins soudaine. Vous éviterez ainsi les tremblements, palpitations et, surtout, les difficultés à trouver le sommeil. Essentiel, lorsque vous cherchez à vous astreindre à un nouveau rythme.

Surtout, le thé vert a des vertus hydratantes qui sont essentielles pour lutter contre les cernes. Point bonus : il semblerait que les sachets de thé, remplis de tanins, seraient bons pour réduire les cernes lorsqu’ils sont appliqués sur les yeux. Attention à bien les laisser refroidir : se brûler les yeux n’a pas réussi à Michel Strogoff.

Buvez plus d’eau

Les cernes sont souvent causées par la rétention d’eau, un excès d’eau dans les tissus qui crée un oedème sous les yeux en s’accumulant. Il est essentiel, pour lutter contre les cernes, de s’hydrater comme il se doit, afin de faciliter la circulation de l’eau dans les tissus et l’organisme et d’éviter qu’elle ne reste coincée dans l’organisme. Bien sûr, le thé vert va vous aider dans cette entreprise (au contraire du café, qui a tendance à déshydrater), mais il ne suffira pas : vous devez boire plus d’eau. Rapprochez vous des deux litres quotidiens pour un effet optimal sur votre peau. Peau bien hydratée n’est pas cernée.

Appliquez des tranches de concombre sur vos yeux

Oui, cela semble idiot. Pourtant, les bénéfices de cette usage incongru du légume sont réels. Utilisez des tranches fraîchement coupées d’un concombre sorti du frigo pour un effet optimal : non seulement les anti-oxydants permettront de réduire l’irritation, mais l’effet frais laissera aussi votre regard rafraîchi. Bi-winning, comme Charlie Sheen.

Par ailleurs, prendre cette habitude vous permettra d’instaurer, avant le coucher, une nouvelle étape dans votre routine qui marquera dans votre esprit l’approche de l’heure de dormir. Votre cerveau se laissera ainsi à aller à la détente, ce qui facilitera votre endormissement.

Évitez le sucre raffiné

Cette habitude aura un effet positif pour votre peau en général, mais aussi, logiquement, sur vos cernes. Laissez les bonbons et sodas à ceux qui ne savent pas : le sucre s’attache au collagène, rendant votre peau moins tonique, et accélère les effets du vieillissement sur la peau. Ainsi, en le supprimant de votre régime alimentaire, vous éviterez ces effets négatifs et contribuerez à combattre les cernes, tout en limitant la rétention d’eau.

Appliquez une crème pour les yeux

Une bonne crème pour le contour des yeux contient de l’acide hyaluronique. L’acide hyaluronique permet de contenir l’eau dans les zones les plus profondes de la peau, l’hydratant plus profondément. Pour un regard plus vif.

Qu’elles soient dues à de courtes nuits ou à un héritage (il est fréquent qu’un parent vous lègue ses cernes), ces six étapes peuvent permettre de les limiter, dans un premier temps, puis de les éliminer totalement. Préparez-vous à avoir le regard vif.