les bienfaits de l’hibiscus ou bissap

Le bissap est une plante utilisée pour préparer une boisson rafraîchissante et acidulée populaire dans de nombreux pays d’Afrique. Il existe plusieurs centaines d’espèces d’hibiscus qui varient en fonction du lieu et du climat où elles poussent, de qualité différente, mais c’est Hibiscus sabdariffa qui est le plus souvent utilisé pour faire du thé à l’hibiscus. Le bissap n’est pas seulement disponible sous forme de jus ou de boisson. Il peut être également trouvé sous différentes formes : en poudre faite à partir de calices d’hibiscus séchés et broyés, en capsules pour une utilisation en complément alimentaire, ou encore en sachet.

Le bissap est fabriqué à partir de fleurs d’hibiscus au préalable séchées qui sont ensuite bouillies dans de l’eau. Du sucre ainsi que d’autres ingrédients tels que la menthe, l’ananas, le citron peuvent être ajoutés à la préparation.

En général, cette boisson est consommée froide et est utilisée comme boisson rafraîchissante, mais celle-ci peut également être consommée chaude. Il s’agit d’une boisson faible en calories, et très riche en nutriments. Elle contient de la vitamine C, ainsi que du calcium et du fer. Bien évidemment, les valeurs nutritionnelles peuvent varier en fonction de la recette et de la quantité de sucre ajoutée à la préparation.

Bissap et hypertension

Les flavonoïdes et anthocyanes contenus dans le bissap participent à la réduction de la pression artérielle. Ils peuvent aider à dilater les vaisseaux sanguins ce qui permet donc une meilleure circulation sanguine. Plusieurs études ont montré que le thé à l’hibiscus peut faire baisser la pression artérielle systolique et diastolique. La vitamine C contenue dans le bissap aide aussi à protéger les vaisseaux sanguins contre les dommages causés par les radicaux libres, ce qui permet une amélioration de la santé cardiovasculaire.

Le bissap pour soulager les règles douloureuses

Le bissap est utilisé pour soulager les règles douloureuses. Il s’agit d’une boisson riche en antioxydants, en vitamine C et flavonoïdes qui sont des composés qui aident à réduire l’inflammation et la douleur associées aux menstruations. Pour profiter de ce bienfait, il est recommandé de consommer cette boisson tout au long du mois et pas seulement durant la période des règles.

Le bissap contre l’anémie Une boisson riche en vitamine C et en fer, deux éléments nécessaires et importants pour la lutte contre l’anémie. La vitamine C, contenue dans le bissap et un nutriment qui favorise l’absorption du fer dans l’organisme. Or, le fer est un élément indispensable à la production des globules rouges et au transport de l’oxygène dans le corps. Le bissap agit ainsi contre l’anémie.