Les Bienfaits du Gowé

Le Gowé dont le nom botanique est Cyperus rotondus, est une herbacée de la famille des papyrus. C’est une plante qui s’apparente au Souchet (Cyperus esculentus), elles ont la même racine, l’un vient de l’Afrique de l’Ouest (Mali, Sénégal…) et l’autre de l’Afrique de l’Est. le Gowé est utilisées depuis des siècles en Afrique de l’Ouest pour leurs propriétés médicinales et nutritionnelles.

Sous l’appellation de Gowé, son nom en wolof que les gens l’utilisent et surement la plus connu, c’est en tant qu‘encens naturel ! Sa fumigation permet d’obtenir un parfum aux excellentes propriétés aphrodisiaques, tranquillisantes et relaxantes.

Cependant, le gowé regorge de bienfaits.

Riche en Antioxydants : Le Gowé est une excellente source d’antioxydants naturels, qui contribuent à lutter contre les radicaux libres qui causent le vieillissement prématuré des cellules. La prévention de maladies chroniques comme le cancer et les maladies cardiaques est essentielle grâce à ces antioxydants.

Améliore la Digestion: Ces graines renferment une grande quantité de fibres alimentaires, ce qui favorise une digestion optimale. Elles ont la capacité de stimuler le déplacement des intestins, de prévenir la constipation et de favoriser la santé digestive dans son ensemble. Le fait de consommer régulièrement des graines de Gowé bio peut aussi favoriser l'équilibre de la flore gastrique.

Support pour le Système Immunitaire: Les graines de Gowé bio sont riches en vitamines, en particulier en vitamine C, ce qui renforce le système immunitaire. Ces substances contribuent à une meilleure protection du corps contre les infections et à maintenir une bonne santé tout au long de l'année.

Propriétés Anti-inflammatoires: Les composés présents dans les graines de Gowé ont des propriétés anti-inflammatoires. Ces caractéristiques ont un effet positif sur la réduction des douleurs articulaires, des inflammations chroniques et des symptômes associés à des maladies telles que l'arthrite. Le gowé aide à soulager les douleurs menstruelles en relaxant les muscles et en absorbant les crampes. Il est également très utile pour soulager la fièvre. Utilisé en bain de bouche, c'est un allié de taille pour combattre les mauvaises haleines

Gestion du Poids: Les graines de Gowé contiennent des fibres qui garantissent une satiété longue durée, ce qui peut contribuer à diminuer les grignotages entre les repas. En incorporant ces graines dans votre régime alimentaire, vous pourrez ainsi améliorer votre contrôle calorique et gérer votre poids de manière plus efficace.

GOWE EN INFUSION, CONSEIL DE PREPARATION :

En combinant les graines de Gowé avec le Khamaré, les effets sont décuplés. Lavez soigneusement les grains de Gowé et les racines de Vétiver (Khamaré). Faites bouillir les grains de Gowé dans un litre d’eau environ 15 minutes, puis laisser tiédir et séparer les grains de l’eau obtenue. Filtrer cette eau, puis ajoutez-y les tiges de Khamaré et conservez la tisane au frais. A boire sans modération 2 à 3 fois par jour.