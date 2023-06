Adji Sarr en pleurs après le verdict

L’accusatrice de Ousmane Sonko n’a pas totalement eu gain de cause car ses accusations de viol et menaces de mort ont été écartées. Et pourtant, Ousmane Sonko a été finalement condamné pour corruption de jeunesse. Un délit qui est susceptible de lui valoir son éligibilité pour la prochaine présidentielle de 2024.

Après délibération, la masseuse la plus célèbre du Sénégal a été aperçue les yeux larmoyants, accompagnée de ses conseils.

On ne saurait dire si ces larmes traduisent sa joie de clore enfin ce chapitre qui a causé plus d’une dizaine de morts ou tout simplement des larmes de déception car d’après son avocat Me El Hadji Diouf, ils ne sont pas satisfaits du verdict. Ils auraient souhaité qu’ Ousmane sonko soit condamné à 10 ans de prison ou plus, pour les accusations de viol.