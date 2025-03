Administration Publique: Le nouveau gouvernement s’engage dans la réforme du service public

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après plusieurs semaines d’échanges à travers le pays, l’adjoint au Gouverneur de la région de Dakar chargé du Développement et le Directeur de la Transformation et du Service public, ont clôturé hier, mercredi 5 mars 2025 à Dakar, les concertations régionales sur la réforme du service public. Lancé le 23 janvier 2025 par le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, les concertations nationales sur la réforme du service public se sont poursuivies à travers un vaste programme d’échanges déroulés dans les 14 régions du Sénégal. Cette dernière étape, tenue à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD), marque la fin d’un processus visant à recueillir les contributions des citoyens pour une administration plus efficace, transparente et adaptée aux besoins des usagers.

Lancé le 23 janvier 2025 par le ministre de la Fonction publique, les concertations nationales sur la réforme du service public se sont poursuivies à travers un vaste programme d’échanges déroulés dans les 14 régions du Sénégal. Selon des informations, ces concertations ont pour objectif principal de recueillir les avis des citoyens, des élus, des fonctionnaires et des partenaires, pour diagnostiquer l’état des services publics afin de proposer des réformes adaptées.

A cet effet, un round-up a été clôturé à Dakar, où l’adjoint au Gouverneur et le Directeur de la Transformation et du Service public, ont présidé ce mercredi 5 mars 2025, les concertations régionales sur la réforme du service public. Selon le Directeur de la Transformation et du Service public, Mamadou Abdoulaye Touré, ces concertations s’inscrivent dans une vision plus large du gouvernement visant à replacer l’usager au cœur des services publics. «Nous avons discuté, écouté les populations et recueilli leurs propositions. Désormais, nous allons approfondir ces réflexions avec des concertations thématiques axées sur la participation citoyenne», a-t-il déclaré.

Sur ce, le gouverneur adjoint de Dakar chargé du Développement; Madame Yala Digou Mathilde Sadio a souligné lors de la séance de clôture, les principales difficultés relevées par les citoyens. Cette dernière a insisté sur la nécessité de moderniser l’administration, pour améliorer la satisfaction des usagers, pour «remettre l’usager au centre du service public». Celles-ci ont trait à : Une «Lourdeur des procédures administratives», une «Lenteur dans le traitement des demandes», un «Manque d’accessibilité et d’informations», et des «Problèmes d’accueil et de prise en charge des usagers». «Aujourd’hui, on parle du client roi. Il faut développer des mécanismes qui nous permettent de prendre en charge les besoins des populations. Ces mécanismes peuvent passer par la digitalisation, par la simplification des procédures, l’amélioration des politiques d’accueil, développer des politiques de qualités tout au long des chaînes, à tous les niveaux de management afin que toute l’activité, l’action de l’administration, du service public soit tournée vers l’usager», a-t-elle recommandé.

Le Gouverneur de Dakar, dans son discours d’ouverture, a rappelé que ces concertations ont donné la parole aux citoyens afin d’établir un diagnostic clair sur le fonctionnement du service public. L’objectif est désormais de transformer ces recommandations en actions concrètes pour une administration plus performante et réconciliée avec ses usagers. Sur ce, un Agenda national de Réforme du Service public, basé sur les conclusions de ces concertations régionales sera mis en place par le gouvernement.

Avec cette dynamique, le Sénégal ambitionne de bâtir un service public plus accessible, efficace et au service des citoyens.