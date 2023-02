Affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko : «ça ne passera pas et Yewwi Askan Wi résistera» (Déthié Fall)

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi se disent prêts à répondre à l’appel à la résistance lancé par Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauty, à laquelle il est accusé de viol et de menaces de mort par Adji Sarr.

En conférence de presse, ce mercredi, ces derniers, par la voix de Déthié Fall comptent utiliser tous les moyens pour prendre la défense du maire de Ziguinchor. «On ne peut pas réduire notre démocratie à des attaques personnelles à une politique de liquidation d’adversaires politiques. Que Ousmane Sonko soit gêné ou pas, qu’on en parle ou pas, parce que là, c’est Yewwi Askan Wi qui parle, différemment des partis politiques qui ont eu à se prononcer instantanément, quand cette affaire de Sweet Beauty a été prononcée et renvoyée devant la chambre criminelle, ce que je peux dire, c’est que ça ne passera pas et Yewwi Askan Wi résistera, parce que c’est notre devoir historique», déclare le président du Parti républicain et du progrès (Prp).

L’opposant sénégalais et maire de Ziguinchor Ousmane Sonko parle de son renvoi en procès dans une affaire de viol présumé, de la présidentielle de 2024, du franc CFA et du rôle de la Cédéao.

Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, se veut formel : le procès entre Adji Sarr et Ousmane Sonko peut nous mener à une guerre civile. Cette réflexion de ce défenseur des droits humains l’amène à s’adresser à la structure qui défend les intérêts des magistrats