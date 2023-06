Le procès en appel des 2 députés du PUR renvoyé

Le procès en appel des deux députés du Parti pour l’Unité et le rassemblement (PUR) qui devait se tenir ce lundi 19 juin a été renvoyé. À la demande des avocats de la partie civile, la plaidoirie est reportée jusqu’au 14 Août 2023.

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été mis en liberté provisoire le 13 juin après 6 mois de prison.

Rappelons que Massata Samb et Mamadou Niang du Pur ont été condamnés à une lourde peine susmentionnée pour « coups et blessures volontaires » occasionnant une incapacité de travail(Itt) de 23 jours et « menaces de mort », accompagné d’une amende de 100.000 et 5.000.000 Fcfa de dommages et intérêts à la plaignante. Insatisfaits de la décision, les prévenus avaient interjeté appel.