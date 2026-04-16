Affaire Aziz Dabala : Les 7 présumés meurtriers, dont Nabou Lèye, entendus à la DIC

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Dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, la Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à l’extraction des sept suspects dans l’affaire du double meurtre de Pikine-Technopole, ayant coûté la vie à Aziz Dabala et Waly lit-on sur Seneweb.

Il s’agit de El Hadji Mamadou Lamine Diao alias Modou Lo, Assane Diaw, Serigne Sarr, Ababacar Bâ, Oumar Guèye, Fallou Diop et Nabou Lèye, selon des sources de Seneweb.

Au terme de leurs auditions à la DIC, les suspects vont regagner leur cellule en prison.