Marché des bracelets électroniques : le Pool judiciaire financier ouvre une information judiciaire pour 11 milliards F CFA

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Le Pool judiciaire financier (PJF) a annoncé, dans un communiqué signé par son procureur, l’ouverture d’une information judiciaire devant le 3ème cabinet d’instruction. Celle-ci porte sur l’affaire des marchés de bracelets électroniques, conclus en 2020 et 2023, pour un montant global de plus de 11 milliards de francs CFA.

Selon le parquet financier, des investigations menées par les services compétents ont mis en évidence « plusieurs irrégularités » relatives à la passation et à l’exécution de ces deux marchés publics. Les contrats incriminés ont été signés respectivement le 22 octobre 2020 et le 6 juillet 2023, pour un montant total de 11 178 602 018 francs CFA.

Plusieurs personnes sont mises en cause. Elles sont poursuivies pour « association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, faux et usage de faux, et blanchiment de capitaux».