Sedhiou: Dr Aboubacar Traoré Directeur du CHR Amadou T. Ba démissionne

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Les démissions s’enchaînent suite au limogeage d’Ousmane Sonko de la Primature et la formation d’un nouveau gouvernement. Cette fois-ci cet le Directeur du Centre Hospitalier régional de Sedhiou Dr Aboubacar TRAORÉ, Point focal Moncap Santé et Protection Sociale Casamance qui dépose sa démission.

Voici l’intégralité de son message:

Mes chers amis, familles et proches,

J’ai officiellement présenté, ce mercredi 3 juin 2026, ma démission du poste de Directeur du Centre Hospitalier Régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou à Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy.

Cette décision, que j’ai prise en toute responsabilité après une profonde et mûre réflexion, est motivée par des considérations personnelles et professionnelles.

Au cours de mon mandat, j’ai eu le privilège de travailler avec des équipes compétentes et engagées, dont le dévouement a permis de relever de nombreux défis et d’améliorer continuellement la qualité des services offerts aux populations. Les réalisations accomplies durant cette période sont le fruit d’un effort collectif auquel je suis fier d’avoir contribué.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes proches collaborateurs, à mes parents, à ma famille, ainsi qu’à mes amis qui m’ont soutenu et accompagné tout au long de cette mission.

J’adresse également mes chaleureux remerciements à l’ensemble de la population de Sédhiou, et plus particulièrement à celle de la commune de Marsassoum (Al Numbaara), pour sa confiance, son soutien et son accompagnement.

Je garderai de cette expérience de précieux souvenirs et un profond attachement à cette belle région qui est la mienne et à ses populations.

Dr Aboubacar TRAORÉ

Point focal Moncap Santé et Protection Sociale Casamance