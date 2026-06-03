Découverte macabre à Walandé: Un jeune d’une trentaine d’années retrouvé mort pendu à un arbre

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La découverte macabre a lieu à Walandé une localité de la commune de Téssékéré (département de Linguère). En effet il s’agit d’un jeune commerçant Aliou Ba âgé de 32 ans été retrouvé mort pendu à un arbre .

Revenant sur le film du drame, c’est son cousin, Gallo Ba, qui a fait la sinistre découverte avant d’alerter les autres membres de la famille. Selon lui ( Gallo Ba) , c’est vers 19 heures que le défunt a sorti les nattes pour la prière du crépuscule. Alors, après avoir dirigé la prière, Gallo Ba a constaté qu’ Aliou Ba était absent des lieux.

Par la suite, Gallo Ba s’est renseigné auprès du père du défunt, qui a déclaré ne pas l’avoir vu non plus.

Aussitôt, Gallo Ba a entamé des recherches. C’est à quelques mètres seulement des habitations qu’il a finalement découvert le corps d’Aliou Ba, suspendu à un arbre.

Mis au parfum du drame, les enquêteurs de la gendarmerie de Yang-Yang, l’infirmier-chef du poste de santé de Téssékéré ainsi que les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux pour les constatations d’usage.

Ainsi, le corps sans vie d’ Aliou Ba a été déposé à la morgue du centre de santé de Dahra Djoloff.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort tragique d’ Aliou Ba qui defraie les discussions dans les lieux publics du Djoloff.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)