Affaire Aziz Dabala/Waly: Tarba Mbaye sort libre, ses proches parlent de machination pour briser sa carrière…

Le dossier du double meurtre sur Aziz Dabala et Waly refait surface. Le chanteur- compositeur Alioune Khoulé Mbaye dit Tarba Mbaye vient d’être accusé comme celui qui a concocté cet acte ignoble. Faux!, ont retorqué ses proches qui parlent de volonté manifeste de freiner l’ascension d’un jeune artiste prometteur:

« Les accusations dirigées par le sieur Mamadou Lamine Diaw contre Tarba Mbaye ne reposent sur rien. Ce n’est que de pipi de chat sauvage ! Pourqui on a attendu tout ce temps pour, dit-il, revélé la vérité sur ce meurtre qui avait alimenté la chronique ? Il est clairement établi qu’il est en mission commandée mais, ce sera peine perdue ! », a fait savoir un proche du chanteur qui continue de clarifier:

« Tarba Mbaye,le Baye Fall de la musique sénégalaise, cartonne. Il est devenu le nouveau chouchou des mélomanes. Son récent anniversaire avait eu un succès franc. Cela a fait alors des jaloux au point que certains manipulent des gens sans foi ni loi pour le traîner dans la boue, briser sa carrière musicale. Tarba Mbaye n’est ni de près ni de loin lié à cette affaire si odieuse. Il a répondu aux limiers de la DIC avant de rentrer sereinement. Il a fait aussi face au juge ce lundi dans ce mème sillage et il est sorti libre. Il est blanc comme neige. Il reste plus que zen par ce qu’il n’a rien à se reprocher. Il avait toujours confiance en la justice de son pays », a soutenu un de ses fan’s.

Les proches du musicien annoncent des enquêtes pour en savoir plus sur ce qui manoeuvrent à l’ombre pour avoir sa peau. Ils n’écartent de saisir, eux aussi, la justice pour laver l’honneur de Tarba Mbaye.