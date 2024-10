Affaire Bougane : «cet incident mineur doit être placé dans le contexte pré électoral actuel» Seydi Gassama

Partager Facebook

L’arrestation du leader de « Gueum Sa Bopp », Bougane Guèye Dany continue de susciter des réactions. Et cette fois-ci, c’est Seydi Gassama qui exige la libération du patron du groupe D-Média et demande que cet incident mineur soit placé dans un contexte préélectoral.

«Nous demandons la remise en liberté de Bougane Gueye Dany, placé en garde à vue, suite à un refus d’obtempérer, selon la gendarmerie nationale. Cet incident mineur qui n’a pas mis en danger la vie des personnes doit être placé dans le contexte pré électoral actuel», a écrit le droit de l’hommiste. «Nous exhortons la classe politique à faire preuve de sérénité pour créer les conditions d’une élection législative libre et paisible. La solidarité nationale envers les populations sinistrées du nord-est du pays doit transcender les agendas et clivages politiques et sociaux», conclut Seydi Gassama.

La Coalition TAKKU WALLU SENEGAL ne digère pas la tenue d’une manifestation politique par Ousmane Sonko, au moment où des populations souffrent des crues du fleuve entre Bakel et Matam.

De plus, « TAKKU WALLU SENEGAL » exige la libération immédiate du président Bougane Guèye, investi sur la liste nationale de la Coalition ‘’Sam Sa Kaddu’’. Elle appelle les sénégalais à rester debout pour faire face à ces tentatives permanentes de musellement et de confiscation des droits constitutionnels de chaque Sénégalais d’aller et de venir, mais également leur droit de s’opposer », ajoute le communiqué.

Pour la coalition, la Constitution en son article 58 « garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer ».