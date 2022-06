Affaire de sabotage présumé: Ousmane Faye invite l’Etat et les FDS à prendre leurs responsabilités

Suite à l’appel de l’opposition, des responsables politiques n’ont pas hésité à rappeler l’Etat à ses responsabilités et à une prise de conscience de la situation. Il n’y a rien de mal à montrer son mécontentement et à décliner sa forme d’opposition à la marche du pays. C’est même signe de vitalité démocratique. Mais, que cela reste dans le cadre de la sérénité, de la tempérance et sans violence aucune. C’est le cas du concert de klaxons et de casseroles animé ce mercredi par Yewwi. Mais, alerte Ousmane Faye, leader de Manko Wattu Sénégal (MWS), »cela ne peut pas nous empêcher de souligner cette grosse machination à l’allure d’un attentat qui était fomenté dans le cadre des manifestations convoquées par l’opposition, et qui allait causer un précédent dangereux jamais vu dans ce pays ».

La Police sénégalaise a fait preuve d’un grand professionnalisme lors des manifestations du 17 juin dernier pour avoir réussi à déjouer un plan de sabotage et d’actes terroristes. Pour Ousmane Faye, »cette affaire a été diaboliquement orchestrée et mêlée dans les foules sans que beaucoup l’aient remarqué. Et il est important de revenir sur ces faits gravissimes afin d’alerter les manifestants à faire très attention sur les infiltrations, par des personnes ou groupes de bandes armées qui profitent de ces rassemblements pour commettre leurs forfaits ».

Mieux, explique le leader de MWS, »j’invite l’Etat, de connivence avec les forces de défense et de sécurité, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que pareil revers ne puisse être fomenté contre les citoyens et les infrastructures publiques. C’est une affaire très sérieuse à laquelle il faut faire face et dont j’avais le pressentiment pour avoir détecté déjà dans les propos des gars de Pastef cette volonté manifeste de nuire ».

Dans cet élan de sensibilisation, Ousmane Faye rappelle que » Sonko c’est quelqu’un qui est prêt à tout pour accéder au pouvoir,. même à s’allier avec le diable ou donner en sacrifice des vies d’êtres humains qui lui sont proches. C’est vrai que nos forces de défense et de sécurité jouissent d’un professionnalisme avéré et éprouvé, mais au-delà de ça, j’en invite nos braves armées à s’associer de compétences même de la France où de pays étrangers partenaires, afin de mener des investigations pour mettre la main sur ces coupables de bandits de grand chemin. Ce petit concert de casseroles (assimilable à des enfantillages) terminé, l’urgence est maintenant de prendre au sérieux cette affaire très dangereuse à laquelle Ousmane Sonko est impliqué ».

Le président de MWS prévient de ce fait Khalifa Sall et les principaux responsables de la coalition Yewwi à faire attention à ne pas être associé dans une affaire où ils ne pourraient en sortir indemnes. « Je sais qu’ils ne maitrisent pas trop les connexions et les agissements de Ousmane Sonko, ni avec qui il échange. Le Sénégal vient de frôler, à cause de lui, une situation catastrophique déjouée par la Police, une affaire si dangereuse que nous demandons à l’État des sanctions exemplaires à toute personne mêlée de près ou de loin à cette tentative de destructions. Certes, nous sommes dans un État de droit, mais cette affaire ne doit pas être laissée par pertes et profits », s’est-il insurgé.