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CAF African Player of the Year is awarded to Achraf Hakimi during the 2025 CAF Awards at the Mohammed VI Polytechnic University in Rabat, Morocco on 19 November 2025 ©BackpagePix

Affaire de viol présumé : Achraf Hakimi sort du silence et attend son procès

19 juin 2026 Actualité

Quelques minutes après la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles confirmant son renvoi devant la Cour criminelle départementale pour des faits présumés de viol, Achraf Hakimi a pris la parole.

Le défenseur du Paris Saint-Germain a réagi ce vendredi à travers un message publié sur ses réseaux sociaux. L’international marocain, qui conteste les accusations portées contre lui depuis le début de l’affaire, a exprimé son incompréhension face à la situation et dénoncé les conséquences de cette procédure sur sa vie personnelle.

«La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : ‘Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire’», a écrit le joueur de 27 ans.

Resté discret médiatiquement depuis l’ouverture de l’enquête, Hakimi affirme avoir choisi le silence par confiance envers l’institution judiciaire. «J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises», a-t-il poursuivi, estimant qu’une histoire qui n’est «pas la sienne» est racontée au détriment de sa famille et de la vérité.

Le latéral parisien assure également avoir parfois le sentiment d’être devenu «une cible facile» en raison de sa notoriété.

 Alors que le procès se profile désormais à l’horizon, le joueur affiche sa détermination à défendre sa version des faits. «J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler», a conclu le Marocain.

Cette décision judiciaire marque une nouvelle étape dans cette affaire, tandis qu’Achraf Hakimi continue de clamer son innocence dans l’attente de son procès.

Le capitaine des Lions de l’Atlas est actuellement aux États-Unis avec sa sélection pour la Coupe du monde 2026

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