Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
thumb 1260x800 6a35562b77e0f ahe5l34nc1

Mondial-2026 : L’arbitre brésilien Wilton Sampaio désigné pour le choc Sénégal–Norvège

19 juin 2026 Actualité

 

Prévu le 23 juin au New York New Jersey Stadium, ce match sera placé sous l’autorité du Brésilien Wilton Sampaio.

L’homme en noir de 44 ans sera accompagné de ses compatriotes Bruno Pires et Bruno Boschilia en qualité d’arbitres assistants. Le Néo-Zélandais Campbell-Kirk Kawana-Waugh assurera le rôle de quatrième arbitre, tandis qu’Isaac Trevis officiera comme assistant remplaçant.

Arbitre international FIFA depuis 2013, Wilton Sampaio figure parmi les officiels les plus expérimentés du mondial. Habitué des grandes compétitions, il a notamment été choisi pour diriger le match d’ouverture de cette Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud.

Cette rencontre inaugurale avait particulièrement retenu l’attention en raison de sa tension. Remporté 2-0 par le Mexique, le match avait été marqué par l’expulsion de trois joueurs, un fait rare à ce niveau de compétition.

Vérifier aussi

9b2b0924 68e1 4df5 9416 b9eced464778

Rencontre entre le MEDS, MLS Consulting et Forum Afrique Expansion

*COMPTE RENDU EXÉCUTIF* *Rencontre entre le MEDS, MLS Consulting et Forum Afrique Expansion* *Date: jeudi …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved