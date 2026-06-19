Mondial-2026 : L’arbitre brésilien Wilton Sampaio désigné pour le choc Sénégal–Norvège

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Prévu le 23 juin au New York New Jersey Stadium, ce match sera placé sous l’autorité du Brésilien Wilton Sampaio.

L’homme en noir de 44 ans sera accompagné de ses compatriotes Bruno Pires et Bruno Boschilia en qualité d’arbitres assistants. Le Néo-Zélandais Campbell-Kirk Kawana-Waugh assurera le rôle de quatrième arbitre, tandis qu’Isaac Trevis officiera comme assistant remplaçant.

Arbitre international FIFA depuis 2013, Wilton Sampaio figure parmi les officiels les plus expérimentés du mondial. Habitué des grandes compétitions, il a notamment été choisi pour diriger le match d’ouverture de cette Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud.

Cette rencontre inaugurale avait particulièrement retenu l’attention en raison de sa tension. Remporté 2-0 par le Mexique, le match avait été marqué par l’expulsion de trois joueurs, un fait rare à ce niveau de compétition.