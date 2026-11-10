Affaire Diodio Glow Skin : L’identité du célèbre homme cité révélée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Selon les révélations de L’Observateur, le célèbre homme d’affaires cité dans l’affaire Diodio Glow Skin et Rox la Chancelière est Elimane Lam. Il figure parmi les personnalités annoncées devant la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Son audition pourrait toutefois être compromise par son absence présumée du territoire national, avance le journal.

Le quotidien du Groupe futurs médias rappelle également que Bijou Ngoné, de son vrai nom Ngoné Mariane Diagana, a été auditionnée puis remise en liberté ce lundi. L’animatrice de la 2STV reste néanmoins à la disposition des enquêteurs.

L’enquête, menée sur délégation judiciaire du juge d’instruction du deuxième cabinet, vise à déterminer le degré d’implication des différentes personnes citées dans cette affaire de cyberharcèlement. Elle porte notamment sur des soupçons de mobilisation et de financement d’influenceurs pour mener des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont déjà été entendues. Le magistrat aurait également commencé à ordonner des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes « dont l’implication serait suffisamment établie », rapporte L’Observateur sans préciser la nature de ces mesures.

Lors de leurs auditions, Diodio Glow Skin et Rox la Chancelière ont reconnu les faits. Elles ont notamment évoqué le rôle d’intermédiaire de Rox dans la mise en relation avec des influenceurs, dont Adamo et Kaliphone. Des transferts d’argent et des messages vocaux ont également été évoqués devant les enquêteurs. Les deux femmes ont toutefois avancé des explications liées notamment à des contributions caritatives.