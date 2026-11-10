JOJ Dakar-2026 : Après les quatre médailles de la lutte, Bira Sène réclame plus de moyens pour 2028 et 2032

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Au terme de la compétition de lutte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026, Bira Sène ne cache pas sa satisfaction. Avec trois médailles d’or et une de bronze, le Sénégal a signé une performance historique grâce à ses jeunes athlètes.

Mais pour le président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), cet exploit doit surtout ouvrir une nouvelle ère d’investissements en faveur de la discipline.

Le patron de la lutte sénégalaise a d’abord tenu à remercier le chef de l’État pour son implication dans la préparation de cette compétition. « Je commencerai par remercier le chef de l’État qui s’est personnellement impliqué dans la préparation de ces Jeux », a-t-il déclaré.

Visiblement fier de ses athlètes, Bira Sène a salué les premières médailles d’or olympiques du Sénégal obtenues grâce à la lutte. Il a notamment félicité Élisabeth Diatta, Maguette Diop et Ndey Khady Anna Diatta, ainsi qu’Ablaye Diouf, qui a décroché une médaille de bronze.

Pour le président de la FSL, cette moisson de quatre médailles confirme le rôle majeur de la lutte dans le rayonnement sportif du Sénégal. Une performance qu’il considère comme historique et qui doit désormais servir de socle à une ambition olympique plus importante. En ligne de mire, les Jeux olympiques de 2028 et de 2032.