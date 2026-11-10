Dissolution annoncée de l’Assemblée nationale : cinq dates et plusieurs défis

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La dissolution de l’Assemblée nationale s’invite désormais ouvertement dans le débat politique. Le parti présidentiel, Kiraay, en réclame la tenue, ouvrant ainsi la perspective de législatives anticipées au Sénégal. À partir du 2 décembre 2026, cette option pourrait être envisagée conformément à l’article 87 de la Constitution. Si elle intervient à cette date, le scrutin devra se tenir entre le 30 janvier et le 1er mars 2027. Mais le Code électoral imposant un vote le dimanche, cinq dates sont possibles : les 31 janvier, 7, 14, 21 et 28 février 2027. Quel calendrier retenir ? Quel fichier électoral utiliser ? Et comment garantir un scrutin transparent et inclusif ?

Interrogés par L’Observateur, Mamadou Seck, expert électoral, et Djibril Diop, politologue, examinent les implications d’une telle décision. Mamadou Seck rappelle que les avis du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale sont « consultatifs et ne lient pas le président de la République ». Une fois le décret publié, l’Assemblée cesse ses activités et les textes encore en examen deviennent caducs.

Sur le plan organisationnel, les deux experts estiment que le Sénégal dispose de l’expérience nécessaire pour organiser des élections anticipées, comme l’a montré le scrutin du 17 novembre 2024. Pour Djibril Diop, « Gouverner, c’est prévoir ». Le véritable défi réside davantage dans le respect des procédures et la crédibilité du scrutin.

Le principal désaccord porte toutefois sur le fichier électoral. Mamadou Seck estime que l’article L.37 du Code électoral permet, lorsque les délais sont insuffisants, de recourir au fichier issu de la dernière révision ordinaire, celle de 2025. Mais cette option pourrait écarter les jeunes ayant atteint 18 ans depuis cette révision et les électeurs ayant changé de résidence.

Djibril Diop plaide, au contraire, pour une révision exceptionnelle afin de permettre à ces citoyens, notamment les primo-votants, de participer au scrutin. « C’est la démocratie qui est en jeu », insiste-t-il dans les colonnes de L’Observateur. Pour lui, les contraintes administratives ne doivent pas devenir un facteur d’exclusion électorale.

Enfin, les deux analystes soulignent l’importance de la transparence et de l’inclusion politique. Djibril Diop met en garde contre l’exclusion de certains partis, un éventuel boycott de l’opposition ou une contestation des résultats. « Le Code électoral doit rester la pierre angulaire de toute élection », rappelle l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias.