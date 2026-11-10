«De véritables criminels, il faut les traquer…» : Le ministre de l’Intérieur enragé contre les passeurs

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Le ministre de l’Intérieur, Makhtar Cissé, était, ce lundi, à à Lompoul, dans la commune de Léona, suite au nouveau drame de l’émigration clandestine. Face à l’ampleur de la tragédie, marquée par de nombreuses pertes en vies humaines, il a appelé à poursuivre le travail de sensibilisation des jeunes, mais aussi à renforcer la coopération avec les autres pays de la sous-région.

« Pour les conditions exactes de l’accident, je n’en ai pas connaissance. Je voudrais laisser l’enquête suivre son cours. En tout cas, l’accident est là. C’est tragique, il y a beaucoup de morts », a-t-il déclaré.

Le ministre a notamment dénoncé les illusions entretenues auprès des jeunes candidats à l’émigration. Selon lui, l’Europe qui leur est présentée ne correspond pas à la réalité et leur avenir ne se trouve pas nécessairement ailleurs. « Leur Eldorado se trouve ici, chez eux. Il faudrait qu’ils le comprennent », a-t-il insisté, estimant que le travail de sensibilisation doit se poursuivre.

Makhtar Cissé a également plaidé pour une réponse concertée avec les autres pays de la sous-région. Il affirme que le Sénégal a enregistré de « très bons résultats » au cours du premier semestre, mais constate que les départs se font de plus en plus à partir d’autres pays.

À ce titre, il a évoqué sa récente rencontre avec le ministre espagnol, à qui il dit avoir transmis le même message. Il préconise notamment de travailler sur la migration circulaire afin de faciliter les départs réguliers des jeunes Sénégalais et Africains désireux d’aller travailler à l’étranger.

«Partir est une option, mais mourir en mer ne doit pas être une option. Et c’est souvent malheureusement le résultat de ces départs organisés par des convoyeurs qui sont de véritables criminels, c’est les c’est les négriers des temps modernes. Il faut les traquer sans relâche et leur appliquer la punition qui s’y sied», a asséné le ministre.