JOJ Dakar 2026 – Beach handball : Au bout du suspense, les Lionnes font tomber la France aux tirs au but (2-1)

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Pour leur entrée en lice en beach handball aux JOJ Dakar 2026, les Lionnes du Sénégal ont réussi une belle opération en dominant la France (2-1), ce lundi, dans le groupe B. Après avoir remporté la première période, elles ont dû passer par une longue séance de jets de 6 mètres pour décrocher la victoire.

Les Sénégalaises ont bien entamé leur première rencontre dans cette discipline en remportant la première période (16-11). Mais les Françaises ont réagi dans le deuxième acte. Plus efficaces, elles se sont imposées 21-18 et ont ainsi remis les deux équipes à égalité, une manche partout.

Il a donc fallu passer par les jets de 6 mètres pour départager les deux formations. Dans cet exercice, les Lionnes ont eu le dernier mot en s’imposant 15-14. Au total, le Sénégal l’emporte 49-46 et débute ainsi son tournoi par une victoire. Sur le plan individuel, Fatimata Boucar Sow a été la meilleure marqueuse sénégalaise avec 11 points. Fatou Diop en a inscrit 6, tandis que Bintou Bangoura et Nene Sira Diallo ont chacune apporté 5 points. Les Lionnes enchaîneront avec une deuxième rencontre face à l’Uruguay, prévue ce lundi à 15h50, toujours dans le cadre du tour préliminaire.